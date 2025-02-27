В зарубежном сегменте интернета широко расходится видео, где бойцы-якуты ВС РФ, предположительно, угнали у ВСУ немецкий танк Leopard-2.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В зарубежном сегменте интернета широко расходится видео, где бойцы-якуты ВС РФ, предположительно, угнали у ВСУ немецкий танк Leopard-2.
Свежие комментарии