Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе СВО. Прапорщик Юрий Машкин доставлял боеприпасы и топливо мотострелкам, когда заметил приближение вражеского FPV-дрона.
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