Армия России поразила обрабатывавший разведданные для ВСУ дата-центр в Киеве

РИА Новости/Министерство обороны РФ Российские военные ударили по дата-центру и логистическому складу в Киевской области, которые работали в интересах ВСУ.
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