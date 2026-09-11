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Армия России поразила обрабатывавший разведданные для ВСУ дата-центр в Киеве

Армия России поразила обрабатывавший разведданные для ВСУ дата-центр в Киеве

РИА Новости/Министерство обороны РФ Российские военные ударили по дата-центру и логистическому складу в Киевской области, которые работали в интересах ВСУ.

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