Наступление роботов на Черном море – как воевать по-новому

29 сентября 2017 года саудовский фрегат Al Madinah французского проекта F2000 был атакован тремя дистанционно-управляемыми взрывающимися катерами йеменских хуситов, один из которых достиг цели и серьезно повредил фрегат.
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