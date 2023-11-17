Греческая тюрьма освободила известную террористку Полу Рупу

Известная террористка, член террористической организации «Революционная борьба» Пола Рупа была освобождена из греческой тюрьмы после положительного решения суда относительно ее просьбы об условном освобождении, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на греческие СМИ.
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