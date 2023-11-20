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MotoGP. Хорхе Мартин: «Шина «Мишлен» украла у меня титул, я потерял 1,5 секунды темпа за день»

Пилот «Прамака» Хорхе Мартин выиграл спринт на Гран-при Катара, однако в гонке испытывал существенные трудности как на старте, так и по ходу всей дистанции – по мнению испанца, из-за плохой задней покрышки «Мишлен».

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