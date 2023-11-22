Аэропорт в штате Нью-Йорк приостановил работу из-за взрыва на мосту через Ниагару

Федеральное управление гражданской авиации США в среду, 22 ноября, приостановило прием и отправку рейсов в международном аэропорту Баффало Ниагара в штате Нью-Йорк после взрыва автомобиля на Радужном мосту на границе с Канадой, – сообщает CNN.