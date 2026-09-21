ТАСС сообщил: оторвавшийся тромб привёл к смерти Пономарёва

Бывший чемпион Fight Nights, русский боец ММА Григорий Пономарёв, скончался на 32-м году жизни. Как сообщают источники ТАСС, причиной трагедии стал оторвавшийся тромб.
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