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Царьград

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ТАСС сообщил: оторвавшийся тромб привёл к смерти Пономарёва

ТАСС сообщил: оторвавшийся тромб привёл к смерти Пономарёва

Бывший чемпион Fight Nights, русский боец ММА Григорий Пономарёв, скончался на 32-м году жизни. Как сообщают источники ТАСС, причиной трагедии стал оторвавшийся тромб.

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