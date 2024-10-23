Собянин рассказал, как «Серебряное наставничество» поддерживает связь поколений

Наставники организовывают для юных москвичей досуг Сегодня проект «Серебряное наставничество», который помогает детям из московских центров содействия семейному воспитанию находить наставников среди участников программы «Московское долголетие», отметил полтора года.
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