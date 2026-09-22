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«Это счастье для Орла»: дом на Карачевской получил шанс на восстановление

«Это счастье для Орла»: дом на Карачевской получил шанс на восстановление

В Орле на Карачевской ещё один дом-памятник приведут в порядок. Речь идёт об объекте культурного наследия местного значения, который взяли в аренду «за рубль» на 49 лет.

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