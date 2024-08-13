180 тыс. человек в регионе подлежат эвакуации, эвакуированы 121 тыс. человек, 8 населенных пунктов находятся под контролем ВСУ, заявил глава Курской области.
При освещении "курской аномалии" нельзя впадать в крайности
Комментарии
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E
Ed
Ну вот и разумные речи излагают, наконец то в себя пришли. Но не забыть рассчитаться с нумехами, что это устроили своей безграмотностью
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6 час.
В К
Какие неумехи, это предатели Родины, их сук казнить надо! Я понимаю вторглась бы какая то группа хохлов в составе дрг, ну пусть даже человек 100, согласен можно и проморгать, но когда целая армия с колоннами техники и ни кто их не заметил, это уже пипец!
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4 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Белгородская область, её обстрелы ни чему не научила, а всё повторилось, только уже с большими потерями территории и населения с нашей стороны. Выводы не сделаны, глупо
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15 мин.
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