При освещении "курской аномалии" нельзя впадать в крайности

E Ed Ну вот и разумные речи излагают, наконец то в себя пришли. Но не забыть рассчитаться с нумехами, что это устроили своей безграмотностью

В К Какие неумехи, это предатели Родины, их сук казнить надо! Я понимаю вторглась бы какая то группа хохлов в составе дрг, ну пусть даже человек 100, согласен можно и проморгать, но когда целая армия с колоннами техники и ни кто их не заметил, это уже пипец!