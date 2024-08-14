Управление Роспотребнадзора по Петербургу запустило горячую линию по вопросам качества и безопасности школьных принадлежностей

Она будет работать с 14 по 25 августа Перед началом нового учебного года Управление Роспотребнадзора по Петербургу запускает «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также школьных принадлежностей.
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