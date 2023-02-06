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Никитин о передаче 20-летнего Шумилина в дебютной игре КХЛ: «Не каждый может прийти во взрослую раздевалку и остаться мужичком»

Игорь Никитин высказался об игре Еремея Шумилина и Алексея Кожевникова. Главный тренер «Локомотива» поделился мнением после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» (4:0), в котором 20-летний Шумилин сделал голевую передачу в дебютной игре в лиге.

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