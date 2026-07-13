НАТО не готов к масштабному конфликту с Россией

Британская газета The Daily Telegraph опубликовала материал, в котором утверждается, что страны НАТО столкнулись с серьёзными трудностями при попытке создать вооружённые силы, способные вести масштабный современный конфликт с Россией.
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