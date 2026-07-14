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Газета.ру

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Эстония призвала ЕС лишить поддержки спорторганизации, снявшие ограничения с РФ

Эстония призвала ЕС лишить поддержки спорторганизации, снявшие ограничения с РФ

Эстония с рядом стран-партнеров обратилась к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые снимают санкции со спортсменов России и Белоруссии.

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