Эстония призвала ЕС лишить поддержки спорторганизации, снявшие ограничения с РФ

Эстония с рядом стран-партнеров обратилась к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые снимают санкции со спортсменов России и Белоруссии.
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