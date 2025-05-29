Политика как он...
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Политика как она есть

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Стало известно о преследовании воюющих на стороне РФ солдат Францией

Стало известно о преследовании воюющих на стороне РФ солдат Францией

Франция неофициально преследует солдат, воюющих на стороне России. Об этом в интервью ТАСС рассказал командир российско-французского отряда БПЛА «Нормандия-Неман» Сергей Мюнье.

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