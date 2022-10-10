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Газификация Камчатки будет проведена за счет проекта «Сахалин-2»

Газификация Камчатки будет проведена за счет проекта «Сахалин-2»

Глава Российского государства Владимир Путин дал поручение реализовать план газификации Камчатского края, используя при этом и возможности нефтегазового проекта «Сахалин-2».

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