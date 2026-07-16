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Вымышленные вселенные и их обитатели

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Отреставрированный Святой Себастьян

Отреставрированный Святой Себастьян

Венеция, лето 1576 года. В городе, охваченном чумой, главный художник Сиятельнейшей республики, великий Тициан (между 1485 и 1490 — 1576 годами) пишет святого Себастьяна, небесного покровителя  борьбы со страшной болезнью.

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