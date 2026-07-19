На Украине при ремонте лестницы у филармонии использовали гранит с надгробий на ступенях — отчетливо видны портреты умерших Фотографии опубликовали украинские СМИ и депутаты горсовета.
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На Украине при ремонте лестницы у филармонии использовали гранит с надгробий на ступенях — отчетливо видны портреты умерших Фотографии опубликовали украинские СМИ и депутаты горсовета.
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