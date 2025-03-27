В Госдуме обвинили Зеленского в саботаже двух договоренностей

Депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что попытки Владимира Зеленского нанести удары по Крыму подрывают две важные достигнутые договоренности: о прекращении атак на энергетические объекты и о прекращении боевых действий в Черном море.
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