Боевой дух солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) крайне низок, чтобы и дальше оказывать сопротивление российской армии, и власти стран-членов Европейского союза понимают это, пытаясь предотвратить провал своей антироссийской политики на Украине.
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