Актриса Любовь Аксенова заявила о пережитых в юности домогательствах

Пострадавшая вспомнила, что мужчина во время совместной поездки на киностудию «Мосфильм» начал проявлять недвусмысленные знаки внимания, а после несостоявшейся встречи в пустом офисном помещении попытался применить силу в лифте.
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