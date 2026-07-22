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Мода и Шоу-бизнес

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Актриса Любовь Аксенова заявила о пережитых в юности домогательствах

Актриса Любовь Аксенова заявила о пережитых в юности домогательствах

Пострадавшая вспомнила, что мужчина во время совместной поездки на киностудию «Мосфильм» начал проявлять недвусмысленные знаки внимания, а после несостоявшейся встречи в пустом офисном помещении попытался применить силу в лифте.

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