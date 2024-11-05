Массовое ДТП на улице Русской во Владивостоке: никто не пострадал

На улице Русской во Владивостоке произошло серьезное ДТП, в котором пострадали четыре автомобиля. По предварительным данным, причиной инцидента стал водитель Toyota Premio, который не предоставил преимущество Subaru XV при повороте налево.
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