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«Психанула и ушла»: как дочь Татьяны Навки пережила спортивный кризис и нашла свой путь на льду

«Психанула и ушла»: как дочь Татьяны Навки пережила спортивный кризис и нашла свой путь на льду

Надежда Пескова произнесла это в сердцах, собрав сумку. «Меня всё достало, у меня ничего не получается», — девочка поставила точку в многолетней карьере одиночной фигуристки.

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