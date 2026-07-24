Безрецептурные препараты при стрессе: что важно знать перед применением

Стресс стал неотъемлемой частью современной жизни. Высокая рабочая нагрузка, постоянная нехватка времени, эмоциональные переживания, семейные сложности и информационная перегрузка могут приводить к ощущению тревоги, раздражительности, ухудшению сна и снижению работоспособности.