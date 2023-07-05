Земля сияющей власти. Русский след (часть 1)

Если копнуть генетические сведения, то выходит, что родиной славян и русов является Центральная или Южная Европа? Историки давно и наглухо запутались сами и перенесли ту же проблему на нас — читателей, в изложении возникновения и миграции народов.
Если копнуть генетические сведения, то выходит, что родиной славян и русов является Центральная или Южная Европа? Историки давно и наглухо запутались сами и перенесли ту же проблему на нас — читателей, в изложении возникновения и миграции народов.
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