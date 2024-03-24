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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Каменский: «СКА – сильная команда, которая может выйти на свой уровень и вернуться в серию. Они перестроились, показывают другой хоккей»

«СКА – сильная команда, которая, конечно, может выйти на свой уровень и вернуться в серию. Бывают спады, бывают взлеты.

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