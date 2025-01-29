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Славянская доктрина

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Войны и вооружённые конфликты 2025: Иран, Израиль, Турция, Армения, Азербайджан

Войны и вооружённые конфликты 2025: Иран, Израиль, Турция, Армения, Азербайджан

Войны и вооружённые конфликты 2025: Иран, Израиль, Турция, Армения, Азербайджан Совсем недавно мы говорили о том, что Порядок, основанный на правилах, сменяется порядком, основанном на силе, соответственно, появилось множество желающих «помахать кулаками».

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