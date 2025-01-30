Tesla отчиталась о резком падении квартальной прибыли

Американский производитель электромобилей Tesla зафиксировал резкое падение чистой прибыли в четвертом квартале, которая составила $2,32 млрд, или $0,66 на одну акцию, по сравнению с $7,93 млрд, или $2,27 на бумагу, годом ранее.
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