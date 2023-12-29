Полковник Кошкин: Россия уничтожила большую часть запасов оружия Украины

Военный эксперт, полковник, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что Россия уничтожила большую часть оружия и техники Украины, которую поставили ей западные страны.
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