Неожиданно: дом принцессы Дианы не достанется ее сыновьям

Гарри и Уильяму не придется ссориться из-за наследства. Чарльз Спенсер и его вторая жена Карен LEGION-MEDIAХотя принцы Гарри и Уильям — единственные дети принцессы Дианы, трагически погибшей в 1997 году, им не суждено стать владельцами Althrop House — дома и поместья при нем, где она родилась и выросла.