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Пентагон: американская оборонная компания Raytheon поставит Киеву ракеты AMRAAM

Американская оборонная компания Raytheon получила контракт почти на 1,2 млрд долларов на поставку ракет авиационных ракет средней дальности AMRAAM и сопутствующего оборудования ряду стран, включая Украину, говорится в заявлении Пентагона.

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