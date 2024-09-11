Пентагон: американская оборонная компания Raytheon поставит Киеву ракеты AMRAAM

Американская оборонная компания Raytheon получила контракт почти на 1,2 млрд долларов на поставку ракет авиационных ракет средней дальности AMRAAM и сопутствующего оборудования ряду стран, включая Украину, говорится в заявлении Пентагона.
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