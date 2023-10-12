Жительница Полтавщины нашла в своем дворе старинное шейное украшение -дукач

Свою находку она передала в местный краеведческий музей. Об этом событии сообщила пресс-служба учреждения: «Благодаря человеческому неравнодушию накануне Покровы Пресвятой Богородицы фонды Полтавского краеведческого музея имени Василия Кричевского пополнились великолепным артефактом», передает techno.
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