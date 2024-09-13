Китай тратит на глобальное кредитование больше, чем США

Китай превзошел США почти в девять раз по расходам на инфраструктурные проекты по всему миру за восемь лет, сообщает правительственный отчет, подчеркивая вызовы, с которыми сталкивается Вашингтон в борьбе за влияние в беднейших странах.
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