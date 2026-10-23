За последние сутки двое жителей Тульской области потеряли в сумме из-за мошенников 2 169 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД России.
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