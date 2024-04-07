Мнение таджички из Москвы: жизнь после случившегося

Тамара Елисеева

В статье, которую написали со слов таджички, всё перевёрнуто. Потому, как в России очень мало, практически нет, интеллигенции из Таджикистана. В Росиии понаехали малообразованные, бескультурные, спустившиеся из аулов, бедное население таджикистана, которые могут только одно-бесконтрольно плодиться. Эта мадам, почти русская, не читает, скорее всего, новостей по стране. В которых каждый день пишут об изнасиловании, убийствах, наркоторговле, воровстве граждан из Зарубежья. И возникает риторический вопрос, а зачем нам головная боль? Ассимилироваться эти люди в наше общество не хотят, живут анклавами. Дети с молоком матери впитывают ненависть к русским. Это отражается на малолетках, которые стаями избивают русских детишек. Работать мигранты не хотят. Не понятна здесь позиция руководства. Эрдоган наплевал на « дружбу» с таджиками и ввел визовый въезд. Понятно, что наши не хотят портить отношения с мигрантами, придут американцы , свято место пусто не бывает. Но слишком велика цена за спокойствие властей -бесправие, уничтожение, болезненного отношения нашего народа к мигрантам.