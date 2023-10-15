Журналист Херш заявил о планах Израиля уничтожить Газу авиабомбами JDAM

Атака может привести к полному уничтожению населенного пункта.Американский журналист Сейсур Херш заявил, ч то Израиль планирует атаковать город Газа авиационными бомбами, что приведет к полному уничтожению населенного пункта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии