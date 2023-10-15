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Журналист Херш заявил о планах Израиля уничтожить Газу авиабомбами JDAM

Журналист Херш заявил о планах Израиля уничтожить Газу авиабомбами JDAM

Атака может привести к полному уничтожению населенного пункта.Американский журналист Сейсур Херш заявил, ч то Израиль планирует атаковать город Газа авиационными бомбами, что приведет к полному уничтожению населенного пункта.

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