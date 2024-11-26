Путин заявил, что Россия является крупнейшим экономическим партнером Казахстана

Российская Федерация является одним из крупнейших экономических партнеров Казахстана. Об этом говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия - Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее".
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