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Путин заявил, что Россия является крупнейшим экономическим партнером Казахстана

Путин заявил, что Россия является крупнейшим экономическим партнером Казахстана

Российская Федерация является одним из крупнейших экономических партнеров Казахстана. Об этом говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия - Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее".

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