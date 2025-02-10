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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене задержали подозреваемого в многомиллионном мошенничестве

По имеющимся данным, фигурант действовал с февраля прошлого года. Мужчина, разместив ложную информацию в сети Интернет о продаже и доставке строительных материалов, приискивал желающих приобрести товары по значительно заниженной цене.

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