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Что такое «пов» и зачем нужна «аскеза»: угадайте значения самых употребляемых в России слов 2024 года

Что такое «пов» и зачем нужна «аскеза»: угадайте значения самых употребляемых в России слов 2024 года

Придется напрячь память фото: Midjorney/ParentsЯзык — живой организм, который меняется вместе со своими носителями.

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