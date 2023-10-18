Швеции не место в НАТО: В Турции заявили об отклонении просьб Стокгольма

Стамбулу стоит отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО, считает часть турецких политиков.Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек уверен, что Турция должна отклонить ратификацию членства Швеции в Североатлантическом альянсе.
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