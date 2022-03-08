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Мертенс может покинуть «Наполи» в качестве свободного агента

Мертенс может покинуть «Наполи» в качестве свободного агента

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс летом может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира. По сведениям источника, руководство неаполитанского клуба пока не предлагало 34-летнему бельгийцу продлить контракт, который заканчивается летом 2022 года.

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