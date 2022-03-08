Мертенс может покинуть «Наполи» в качестве свободного агента

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс летом может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира. По сведениям источника, руководство неаполитанского клуба пока не предлагало 34-летнему бельгийцу продлить контракт, который заканчивается летом 2022 года.
Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс летом может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира. По сведениям источника, руководство неаполитанского клуба пока не предлагало 34-летнему бельгийцу продлить контракт, который заканчивается летом 2022 года.
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