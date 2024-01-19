В петербургской клинике 60 блокадникам и ветеранам ВОВ вернули зрение: «Думала, доживу с одним глазом»

В петербургском филиале НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. Академика Святослава Федорова 19 января провели 60 операций по замене хрусталика глаза при катаракте жителям блокадного Ленинграда и ветеранам Великой Отечественной Войны.
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