В Оренбуржье более 270 бывших заключенных проходят социализацию

В Оренбуржье бывшим заключенным оказывается ценная помощь в процессе их социализации.В 2023 году более 270 человек, вернувшихся на свободу, обратились за помощью в поиске работы в региональную службу занятости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии