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Китай

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Китай приветствует визит премьер-министра Кубы и готов углублять двусторонние отношения -- МИД КНР

Пекин, 1 ноября /Синьхуа/ -- Китай приветствует визит премьер-министра Кубы Мануэля Марреро Круса в Китай с 2 по 9 ноября и его участие в 6-м Китайском международном импортном ЭКСПО /CIIE/, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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