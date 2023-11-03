Яд в бутылке: блюда, которые небезопасно заказывать в ресторане

Ими запросто можно отравиться с какими блюдами стоит быть осторожнее Jay Wennington / unsplash.com Вы наверняка брали их в ресторане, а, согласно опросам, большая часть отравлений приходится именно на эти блюда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии