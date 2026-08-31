Самедов о «Зените»: «Их без шансов вынес «Спартак», и теперь там довольно нервозная атмосфера. Они выглядят очень плохо и не понимают, в чем дело. Очень тяжело создают моменты»

Александр Самедов указал на не лучшее психологическое состояние « Зенита ». «Я думаю, что у «Зенита» внутри присутствует какая-то нервозность.
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