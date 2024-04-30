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Царьград

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Унижение Валиевой не прошло незамеченным. Спортсмены со всего мира восстали против WADA

Унижение Валиевой не прошло незамеченным. Спортсмены со всего мира восстали против WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вновь оказалось в центре скандала, на этот раз из-за своего решения не наказывать китайских пловцов, чьи пробы на Олимпийских играх в Токио дали положительный результат на триметазидин.

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