Смейся до слёз

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15 доказательств, что если в доме дети - будьте готовы ко всему

15 доказательств, что если в доме дети - будьте готовы ко всему

Когда в доме маленький ребенок - порядка и организованности не ждите! Сколько не кладите вещи на свое место, они все равно окажутся разбросаны по всему дому или, что еще хуже, пульт вы обнаружите в унитазе, а игрушки в сабвуфере или в микроволновке.

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