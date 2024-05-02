Карелия – в числе лидеров по развитию госпабликов

Приоритетами развития госпабликов на 2024 год стали стабильность ведения и уровень вовлеченности. Минцифры РФ совместно с автономной некоммерческой организацией «Диалог Регионы» опубликовали рейтинг работы регионов в социальных сетях за март 2024 года.
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