Карелия – в числе лидеров по развитию госпабликов

Приоритетами развития госпабликов на 2024 год стали стабильность ведения и уровень вовлеченности. Минцифры РФ совместно с автономной некоммерческой организацией «Диалог Регионы» опубликовали рейтинг работы регионов в социальных сетях за март 2024 года.